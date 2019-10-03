Televizyonda ekranları başında dizi, film ve programları yakından takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 3 Ekim Perşembe günü hangi yapımın birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer aldığı merak ediliyor. Bu nedenle 3 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusu hakkında araştırmalar bugün artış gösterdi.

3 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. 3 Ekim tarihinde yayınlanan dizi, film ve programların reyting sıralaması 4 Ekim Cuma günü öğlen saatlerine doğru belli olmaktadır.