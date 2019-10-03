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  • 04.10.2019 02:12
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 02:12

açıklandı mı? , , reyting sıralaması

3 Ekim Perşembe günü ATV ekranlarında dizisi 38. bölümüyle, TRT 1 ekranlarında dizisi 4. bölümüyle, Show TV ekranlarında başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı Türk sinemasının efsane filmleri arasında bulunan filmi izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesiyle birlikte merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, Çöpçüler Kralı reyting sıralaması nedir?

3 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyonda ekranları başında dizi, film ve programları yakından takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 3 Ekim Perşembe günü hangi yapımın birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer aldığı merak ediliyor. Bu nedenle 3 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusu hakkında araştırmalar bugün artış gösterdi.

3 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. 3 Ekim tarihinde yayınlanan dizi, film ve programların reyting sıralaması 4 Ekim Cuma günü öğlen saatlerine doğru belli olmaktadır.

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