Müge Anlı'daki Afyon cinayeti hakkında Nazife Demirel'den şok sözler! 4 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle!

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 23 Ağustos'ta Afyon'da hayatını kaybeden 46 yaşındaki Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel neler anlattı? Pavyonda konsomatris olarak çalıştığı iddia edilen Nazife Demirel'in ortaya çıkan videosu stüdyoda şok etkisi yarattı. Diğer bir konu olan Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu da Müge Anlı canlı yayınında açıklandı. Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananları merak ediyorsanız, 4 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!
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