ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da DNA sonucu açıklanıyor. Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu canlı yayında açıklanacak! Satı Ermiş operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanacak ve Tuncay Demirel'in şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıkacak. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleyin!