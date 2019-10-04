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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 10:12

'da DNA sonucu açıklanıyor! Gülizar Emirdağ Sevgi Hanım'ın annesi mi? 4 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!

'da son dakika DNA gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 39 yıllık hasret son mu buluyor? Türkiye'nin merak ettiği Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu 4 Ekim Müge Anlı canlı yayınında açıklanıyor! Tuncay Demirel ve Satı Ermiş olayında son dakika sıcak gelişmeler yaşanacak! Hepsi ve daha fazlası 4 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

'da DNA sonucu açıklanıyor. Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu canlı yayında açıklanacak! Satı Ermiş operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanacak ve Tuncay Demirel'in şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıkacak. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleyin!

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