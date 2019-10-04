Müge Anlı'yı pes ettiren Afyon cinayeti! Cinsel içerikli görüntüleri çıkan Nazife Demirel: Kocam beni pavyona gönderip...

Olay gününü detaylı bir şekilde anlatırken, pazar yerinde sürücü koltuğunda Yasin Bey'in olduğu aracın ön sağ koltuğundayken, bekler vaziyette durdukları sırada suratına bir tokat geldiğini, dönüp baktığında bu kişinin Tuncay Demirel olduğunu gördüğünü açıkladı. Nazife Demirel aynı zamanda eşinin o esnada saçını çektiğini de ifade etti.