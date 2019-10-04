Müge Anlı'yı pes ettiren Afyon cinayeti! Cinsel içerikli görüntüleri çıkan Nazife Demirel: Kocam beni pavyona gönderip...
Müge Anlı'daki Afyon cinayetinde şok gelişmeler! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ve aşk yaşadığı Yasin Bey canlı yayında iddialara yanıt verdi. 46 yaşındaki Tuncay Demirel ve eşi Nazife Demirel hakkında 4 Ekim Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler yaşandı. Uygunsuz görüntüler içeren Nazife Demirel videosunu izleyen Tuncay Demirel, cinayete mi kurban gitti? Nazife Demirel ve Yasin Bey'den Müge Anlı canlı yayınında şok sözler! İşte Müge Anlı'daki Afyon cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında adı geçen eş Nazife Demirel ve Yasin Bey'den canlı yayında şok sözler! 46 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'a bağlı Harbiş Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. İddialara göre Nazife Demirel, eşi Tuncay Demirel'e uyku ilaçları içerek akşamları pavyonda konsomatrislik yapmaya gidiyordu. Tuncay Demirel'in ölümüne sebebiyet verdikleri iddia edilen Nazife Demirel ile Yasin Bey, 4 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kan donduran bilgiler paylaştı.
MÜGE ANLI'DA NAZİFE DEMİREL'DEN ŞOK SÖZLER!
Nazife Demirel Müge Anlı canlı yayınında olay gününü anlattı. Anlatılan pazar yerinde yanındaki Yasin isimli şahısla birlikte kaza yaptıklarını söyledi. Kazanın ardından telaşlanıp, araçtan indiğini, eşi Tuncay Demirel'in ölüm haberini, polis karakoluna kazayla ilgili ifadeye çağrıldığı esnada öğrendiğini ifade etti.
MÜGE ANLI'DAKİ AFYON CİNAYETİNDE AKILALMAZ İDDİALAR - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Olay gününü detaylı bir şekilde anlatırken, pazar yerinde sürücü koltuğunda Yasin Bey'in olduğu aracın ön sağ koltuğundayken, bekler vaziyette durdukları sırada suratına bir tokat geldiğini, dönüp baktığında bu kişinin Tuncay Demirel olduğunu gördüğünü açıkladı. Nazife Demirel aynı zamanda eşinin o esnada saçını çektiğini de ifade etti.
Sonra uzaklaşmak isterlerken, karşıdan gelen bir aracın, kendi araçlarına çarptığını, durmak istediklerinde, bir kadına istemeden çarpıp aracı durduklarını sözlerine ekledi. Ancak o sırada eşini düşünemediğini, telaşla araçtan inip kazanın yaşadığı yerden hızlıca uzaklaştığını anlattı. Eşinin vefat haberini karakola ifade vermeye geldiği sırada öğrendiğini dile getirdi.