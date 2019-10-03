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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 17:50

ile Tatlı Sert'teki Tuncay Demirel olayı herkesi şok etti! 3 Ekim Atv Müge Anlı son bölüm kesintisiz izle!

son bölümde ele alınan Tuncay Demirel konusu tüm Türkiye'yi şok etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu henüz açıklanmadı. Diğer yandan Tuncay Demirel ve eşi Nazife Demirel'in yaşadıkları ise hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri hayrete düşürdü. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça izleyebilirsiniz!

'da son dakika konsomatris gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'te bugün, Gülizar Emirdağ ile Sevim Hanım'ın DNA raporu sonucu açıklanmadı. Ancak 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yaşanan Tuncay Demirel olayının detayları herkesi şoke etti. İşte 3 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar!

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