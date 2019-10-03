Müge Anlı'da son dakika konsomatris gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Gülizar Emirdağ ile Sevim Hanım'ın DNA raporu sonucu açıklanmadı. Ancak 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yaşanan Tuncay Demirel olayının detayları herkesi şoke etti. İşte 3 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar!