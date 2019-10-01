Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi! Ceset aranan İnözü Vadisi'nde ayakkabı ve çamurlu battaniye bulundu!
Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 23 Ağustos'ta Ankara Beypazarı'nda kaybolan Satı Ermiş aranıyor. Satı Eriş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos'ta çıkan yangının 52 yaşındaki kadınla bir ilgisi var mı? Satı Ermiş'in telefon ile son görüştüğü kişi Mustafa Başkır'ın da arazilerinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde polis ekipleri gece boyunca ceset aradı. 1 Ekim Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ismini vermeyen bir izleyicinin anlattıkları ise herkesi şok etti. İşte Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ankara Beypazarı'nda yaşanan esrarengiz olayla ilgili sona mı geliniyor? 52 yaşındaki Satı Ermiş hakkında Müge Anlı canlı yayınında birden fazla iddialar ve çelişkili ifadelerin ardı arkası kesilmezken, 1 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şok etti. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...
6 çocuk annesi Satı Ermiş, Zonguldak Gölçebeyli'de, 18 ve 19 yaşlarındaki iki erkek çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Satı Hanım, eşinden ayrıydı. 52 yaşındaki kadının sağlık sorunları da vardı. İki ayağında platin olduğu için engelli maaşı alıyordu. Ayrıca kayıp Satı Ermiş'in kalbinden rahatsızlığı da bulunuyordu.
Satı Hanım, 21 Ağustos günü vefat eden babasının maaşını üzerine geçirme işlemleri için Ankara Beypazarı'na gitti. Beypazarı'nda bir pansiyonda kaldı. Ayrıca 52 yaşındaki kadının Feyat Araz isimli bir şahısla ilişkisi de vardı. Feyat Bey'le birlikte aynı pansiyonda kaldıkları da biliniyor. Orada bir gün kalan Satı Ermiş'ten, daha sonra haber alınamadı.
Satı Ermiş'in kaybolduğu gün olan 23 Ağustos'ta gelen son telefon sinyali İnözü Vadisi'nden geliyordu. Müge Anlı ekibi bu ormanlık alana giderek canlı bağlantı yaptı. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde, Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Mustafa Başkır'ın arazilerinin olduğu öğrenildi.
SON KONUŞTUĞU KİŞİNİN ARAZİNE YAKI BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI
Mustafa Başkır'ın da arazisinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos günü büyük bir yangın çıktığı tespit edildi. 60 bin metrekarelik yangının olduğu sırada Uruş'ta evinde olduğunu belirten Mustafa Başkır, yangını nereden öğrendi ve neden arazilerini kontrol etmeye gitmedi? Tüm bu soruların cevabı Müge Anlı'da araştırılırken yaşanan son dakika gelişmesiyle herkes şok oldu.