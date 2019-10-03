Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Tuncay Demirel olayı herkesi şok etti! 3 Ekim Atv Müge Anlı son bölüm kesintisiz izle! 03.10.2019 17:44

Müge Anlı son bölümde ele alınan Tuncay Demirel konusu tüm Türkiye'yi şok etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu henüz açıklanmadı. Diğer yandan Tuncay Demirel ve eşi Nazife Demirel'in yaşadıkları ise hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri hayrete düşürdü. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça izleyebilirsiniz!