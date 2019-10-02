Kuzgun dizisi bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı yeni bölümün ardından izleyiciler Kuzgun 20. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Yeni bölümde Kuzgun'un eve gelmesi gerginliği tırmandırıyor ve Kumru da annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşüyor. Peki, Kuzgun 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, Neşe'nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar.