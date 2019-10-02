Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 03.10.2019 01:05
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 01:05

20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun'un gelmesiyle gerilim iyice tırmanıyor!

Star TV'de saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan bölümde Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşıyor. 19. bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler şimdi . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizide bu hafta yaşananlar...

Kuzgun 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun dizisi bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı yeni bölümün ardından izleyiciler Kuzgun 20. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Yeni bölümde Kuzgun'un eve gelmesi gerginliği tırmandırıyor ve Kumru da annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşüyor. Peki, Kuzgun 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, Neşe'nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun'un gelmesiyle gerilim iyice tırmanıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri