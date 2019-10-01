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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 10:32

'da son dakika gelişmesi! Satı Ermiş'in cesedini ortadan kaldırmak için... 1 Ekim canlı izle

canlı yayınında şok gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında Ankara Beypazarı'nda yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in başına ne geldiği araştırılıyor! 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan Satı Ermiş'in kaybının İnözü'de bulunan ormanlık alandaki şüpheli yangınla nasıl bir bağlantısı var? Hepsi ve daha fazlası 1 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında Ankara Beypazarı'nda esrarengiz bir şekilde kaybolan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in kaybolduğu günle ilgili neler ortaya çıkıyor? İnözü'de bulunan ormanlık alandaki şüpheli yangınla Satı Ermiş'in nasıl bir bağlantısı var? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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