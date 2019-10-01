ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ankara Beypazarı'nda esrarengiz bir şekilde kaybolan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in kaybolduğu günle ilgili neler ortaya çıkıyor? İnözü'de bulunan ormanlık alandaki şüpheli yangınla Satı Ermiş'in nasıl bir bağlantısı var? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!