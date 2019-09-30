Müge Anlı'da son dakika Uğur Özkan gelişmesi! "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan...

Müge Anlı 2 Kasım 2017 yayınında yeni bir dosya açıldı. Sakarya'da eşinin kullandığı arabanın kaputuna tutunan ve ardından da düşerek hayatın kaybeden Uğur Özkan'ın ailesi olaydan eşini sorumlu tutarak programa başvurmuştu. Uğur Özkan davasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

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