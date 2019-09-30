Müge Anlı'da son dakika Uğur Özkan gelişmesi! "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2017'nin Kasım ayında yeniden açılan Uğur Özkan davası sonuçlandı. Sakarya'nın Karaman mahallesinde yaşayan Uğur Özkan, Haziran 2017'de tartıştığı eşi Hatice Özkan'ın kullandığı arabanın kaputundan düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Akılalmaz olay Müge Anlı'nın 2 Kasım'da yeniden açtığı dosya ile son buldu. İşte 30 Eylül Müge Anlı'da son dakika Hatice Özkan - Uğur Özkan gelişmeleri...
Müge Anlı'da son dakika Uğur Özkan gelişmesi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2017 yılında yaşanan akılalmaz olay hakkında sıcak gelişme yaşandı. Uğur Özkan'ın, eşi Hatice Özkan'ın arabasının kaputuna tutunarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İşte 30 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmesi!
Müge Anlı 2 Kasım 2017 yayınında yeni bir dosya açıldı. Sakarya'da eşinin kullandığı arabanın kaputuna tutunan ve ardından da düşerek hayatın kaybeden Uğur Özkan'ın ailesi olaydan eşini sorumlu tutarak programa başvurmuştu. Uğur Özkan davasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı.
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UĞUR ÖZKAN OLAYI NEDİR?
Sakarya'nın Karaman mahallesinde yaşayan Uğur Özkan, Haziran 2017'de tartıştığı eşinin kullandığı arabanın kaputundan düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Özkan'ın ailesi, oğullarının ölümünden gelinlerini sorumlu tutmuştu.