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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 10:09

'da son dakika! Burhan Aykurt olayında şok eden Mahmut Aykurt gerçekleri! 25 Eylül Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı 'te bugün, Burhan Aykurt olayıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor! Mahmut Aykurt'un son dakika itirafının ardından yaşanan sıcak gelişmeler ne? Burhan Aykurt'a ne oldu? Hepsi ve daha fazlası 25 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika itirafının ardından yaşanan sıcak gelişmeler! 28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında canlı yayınında çarpıcı gelişmeler devam ediyor. Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri için 25 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını takip edebilirsiniz!

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