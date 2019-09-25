ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafının ardından yaşanan sıcak gelişmeler! 28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler devam ediyor. Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri için 25 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını takip edebilirsiniz!