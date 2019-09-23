Müge Anlı son bölümde son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Abiden Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı!

"SİZE AYRICA ANLATACAĞIM MÜGE ABLA"

28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini yarın izleyicisi ile paylaşacak!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE BURHAN AYKURT İTİRAFI! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!