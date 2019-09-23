Müge Anlı son bölümde son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Abiden Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı!
Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. İşte 23 Eylül Müge Anlı canlı son bölümde son dakika Burhan Aykurt gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında beklenen itiraf geldi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ve birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, bir faili meçhul kaybı daha aydınlatıyor. 23 Eylül Müge Anlı son bölümde Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'a, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" şeklinde ısrar eden Müge Anlı, beklediği cevaba ulaştı. İşte 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt itirafı!
"SİZE AYRICA ANLATACAĞIM MÜGE ABLA"
28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini yarın izleyicisi ile paylaşacak!
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE BURHAN AYKURT İTİRAFI! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Mahmut Aykurt'un söz ettiği eğlence mekanı sahibi Ünal Karakaya Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlandı. Karakaya'nın sözleri herkesi şok etti: Beni dün sizin yayınınızdan sonra arayıp telefonunu kapat, yayına bağlanma dedi. Mahmut menajerim diyerek kadınları kandırıyor. Biraz önce çalıştığı marketten ayrılma nedenini kaza yaptım diye söylemişti. Yalan söylüyor! Ben hırsızlık yapan birini iş yerime alır mıyım?
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!