Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? ATV ekranlarında salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karıştı. Çakırbeylilerin yaptıklarıyla yeni bir savaşın fitilinin ateşlenip ateşlenmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler aynı zamanda Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal Kaplan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

TARIK ÜNLÜOĞLU EDHO'DAN AYRILDI MI?

Tarık Ünlüoğlu geçen sezon bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Yeni sezon jeneriğinde Tarık Ünlüoğlu'nun ismi yer alıyor.