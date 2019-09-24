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  • 25.09.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 01:07

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal öldü mü? EDHO'dan ayrıldı mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümü salı akşamı yayınlandı. Dizide Ünal Kaplan karakterini canlandıran 'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu. EDHO izleyicileri merakla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'dan ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal öldü mü?

Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? ATV ekranlarında salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karıştı. Çakırbeylilerin yaptıklarıyla yeni bir savaşın fitilinin ateşlenip ateşlenmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler aynı zamanda Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal Kaplan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

TARIK ÜNLÜOĞLU EDHO'DAN AYRILDI MI?

Tarık Ünlüoğlu geçen sezon bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Yeni sezon jeneriğinde Tarık Ünlüoğlu'nun ismi yer alıyor.

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