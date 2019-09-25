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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 11:25

24 Eylül : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları listesi

24 Eylül için bekleyiş sona erdi. Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24 Eylül'de yayınlanan yeni sezon ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. İşte 24 Eylül Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları listesi...

24 Eylül reyting sonuçları açıklandı

24 Eylül açıklandı. Diziseverler konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yeni sezonuyla ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz tüm kategorilerde birinci oldu. Öte yandan Kardeş Çocukları dizisinin de reyting bilgisi paylaşıldı. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 24 Eylül Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları listesi...

24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 24.09.2019 DIZILER 08.Nis 21.42
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.63 22.Mar
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 24.09.2019 DIZILER May.73 15.26
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.49 Ara.45
5 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV 24.09.2019 FILMLER 04.Mar Eki.89
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 24.09.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.24 31.31
7 YAPARSIN ASKIM FOX 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.21 Kas.36
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.54 12.Oca
9 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Şub Ağu.95
10 KARDES COCUKLARI STAR TV 24.09.2019 DIZILER Şub.98 Ağu.31
11 YEMIN KANAL 7 24.09.2019 DIZILER Şub.97 Tem.56
12 ATV ANA HABER ATV 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.87 Eyl.46
13 ESRA EROL'DA ATV 24.09.2019 GERCEK YASAMLAR Şub.86 15.32
14 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Tem 14.67
15 HAVA DURUMU KANAL D 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.55 Tem.28
16 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 24.09.2019 DIZILER Şub.45 06.Mar
17 THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) KANAL D 24.09.2019 FILMLER Şub.36 05.Eyl
18 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.34 Haz.75
19 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.14 Tem.21
20 ATV GUN ORTASI ATV 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Mar 15.61

24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 24.09.2019 DIZILER Tem.26 20.66
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.23 27.85
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 24.09.2019 DIZILER Nis.85 13.81
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.72 13.96
5 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV 24.09.2019 FILMLER Mar.45 Eyl.34
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 24.09.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.36 30.44
7 YAPARSIN ASKIM FOX 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.26 Eyl.41
8 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.15 Eyl.64
9 THOR KARANLIK DUNYA (Y.S) KANAL D 24.09.2019 FILMLER Şub.83 Tem.56
10 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 24.09.2019 DIZILER 02.Haz 07.Kas
11 KARDES COCUKLARI STAR TV 24.09.2019 DIZILER Şub.53 Tem.55
12 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.31 Tem.28
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Şub 08.Haz
14 ATV GUN ORTASI ATV 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Şub 20
15 SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ TV8 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.75 Kas.33
16 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 24.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.71 Kas.15
17 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.66 26.62
18 ATV ANA HABER ATV 24.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.62 06.Ağu
19 ESRA EROL'DA ATV 24.09.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.54 Eyl.84
20 REPO MEN (Y.S) KANAL D 24.09.2019 FILMLER Oca.53 May.19

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