24 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Diziseverler dünkü reyting sonuçları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yeni sezonuyla ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz tüm kategorilerde birinci oldu. Öte yandan Kardeş Çocukları dizisinin de reyting bilgisi paylaşıldı. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 24 Eylül Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları dizisi reyting sonuçları listesi...
24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|24.09.2019
|DIZILER
|08.Nis
|21.42
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.63
|22.Mar
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|24.09.2019
|DIZILER
|May.73
|15.26
|4
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.49
|Ara.45
|5
|HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S)
|SHOW TV
|24.09.2019
|FILMLER
|04.Mar
|Eki.89
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|24.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.24
|31.31
|7
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.21
|Kas.36
|8
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.54
|12.Oca
|9
|YAPARSIN ASKIM OZET
|FOX
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Şub
|Ağu.95
|10
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|24.09.2019
|DIZILER
|Şub.98
|Ağu.31
|11
|YEMIN
|KANAL 7
|24.09.2019
|DIZILER
|Şub.97
|Tem.56
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.87
|Eyl.46
|13
|ESRA EROL'DA
|ATV
|24.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Şub.86
|15.32
|14
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Tem
|14.67
|15
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.55
|Tem.28
|16
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|24.09.2019
|DIZILER
|Şub.45
|06.Mar
|17
|THOR KARANLIK DUNYA (Y.S)
|KANAL D
|24.09.2019
|FILMLER
|Şub.36
|05.Eyl
|18
|MASTERCHEF TURKIYE OZET
|TV8
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.34
|Haz.75
|19
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.14
|Tem.21
|20
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Mar
|15.61
24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|24.09.2019
|DIZILER
|Tem.26
|20.66
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.23
|27.85
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|24.09.2019
|DIZILER
|Nis.85
|13.81
|4
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.72
|13.96
|5
|HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S)
|SHOW TV
|24.09.2019
|FILMLER
|Mar.45
|Eyl.34
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|24.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.36
|30.44
|7
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.26
|Eyl.41
|8
|YAPARSIN ASKIM OZET
|FOX
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.15
|Eyl.64
|9
|THOR KARANLIK DUNYA (Y.S)
|KANAL D
|24.09.2019
|FILMLER
|Şub.83
|Tem.56
|10
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|24.09.2019
|DIZILER
|02.Haz
|07.Kas
|11
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|24.09.2019
|DIZILER
|Şub.53
|Tem.55
|12
|MASTERCHEF TURKIYE OZET
|TV8
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.31
|Tem.28
|13
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Şub
|08.Haz
|14
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Şub
|20
|15
|SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ
|TV8
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.75
|Kas.33
|16
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|24.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.71
|Kas.15
|17
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.66
|26.62
|18
|ATV ANA HABER
|ATV
|24.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.62
|06.Ağu
|19
|ESRA EROL'DA
|ATV
|24.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Oca.54
|Eyl.84
|20
|REPO MEN (Y.S)
|KANAL D
|24.09.2019
|FILMLER
|Oca.53
|May.19
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