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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 19:05

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'u ? dır?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziye katılan isimler arasında Burak Sergen da yer alıyor. Burak Sergen dizide karakterini canlandıracak. Dizide Feyyaz Meftun ile Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli arasında gerilim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, EDHO'nun Feyyaz Meftun'u ? , nerelidir? İşte merak edilenler...

EDHO'nun Feyyaz Meftun'u Burak Sergen kimdir?

ATV ekranlarında salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna pek çok isim katıldı. Diziye katılan isimlerden birisi de Burak Sergen. İzleyiciler yeni sezonun başlamasıyla birlikte EDHO'nun Feyyaz Meftun'u Burak Sergen kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Burak Sergen kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Toprak Sergen ile anneleri farklıdır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.1985 yılında mezun olunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

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