Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 5 sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv'de seyirci karşısına çıkacak Diriliş Osman'da flaş gelişme yaşandı. Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı heyecanla beklenirken sosyal medyada çıkan haberler seyircide merak uyandırdı. Gelen iddialara göre, Özge Törer'in Diriliş Osman'da Malhun Hatun'u canlandırılacak. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Özge Törer kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimleri süren Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ancak dizinin tanıtımı henüz yayınlanmadığı için ne zaman başlayacağı da belli olmadı. Diriliş Osman'ın 2019 Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.