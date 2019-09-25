Televizyonda kış döneminin başladığı Eylül ayı ile birlikte yaz arasına(sezon arasına) giren popüler dizilerden, yeni sezonda yayın hayatına yeni başlayacak dizilere kadar zengin bir dizi furyası başladı. Eylül ayı ile birlikte televizyon kanallarının gündüz kuşaklarından, akşam kuşaklarına kadar TV yayın akışı programları dizi yayınları dolu. Peki hangi kanal hangi diziyi yayınlayacak? Televizyon kanallarının takip edilen dizilere ilişkin TV yayın akışı programı düzenlemelerini takip ederek, hiçbir sevdiğiniz diziyi kaçırmayacaksınız. 25 Eylül TV yayın akışı programı ile bugün televizyon kanallarındaki yayınların saat bilgilerini öğrenebilirsiniz.

25 Eylül ATV Yayın Akışı Programı

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarına TV yayın akışı programı içerisinde yer veren ATV' de gündüz kuşağı saat 10.00'da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla başlıyor. Daha sonra ATV yayın akışı programı çerçevesinde "Gün Ortası" haberleri başlarken, gündüz kuşağı dizisi "Beni Bırakma" 239.bölümü ile saat: 14.00'da ekranlarda olacak. 16.20'de ise sevilen yapım "Esra Erol'da" programı başlayacak.19.00'da klasik ATV Ana Haber bülteni ekranlarda olurken arkasından her bölümü merakla beklenen "Sen Anlat Karadeniz" programı 20.00 itibariyle yeni bölümüyle ekranda olacak.

25 Eylül Kanal D Yayın Akışı Programı

Kanal D'nin magazin gündeminin son gelişmelerini ekrana taşıdığı "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" isimli program 25 Eylül Kanal D TV yayın akışı programı çerçevesinde her gün olduğu gibi 09.30'da ekranlarda olacak. Kanal D TV yayın akışı programı gündüz kuşağı 12.15'te başlayacak "Gelinim Mutfakta" ve hemen ardından yeni bölümüyle 16.00'da "Yaralı Kuşlar" dizisiyle ekranda olacak.18.45'te Kanal D Ana Haber Bülteni başlayacak. TV yayın akışı çerçevesinde son dönemlere damga vuran dizi "Afilli Aşk" yeni bölümüyle 20.00'da ekranda olacak.

25 Eylül Show TV Yayın Akışı Programı

Türkiye' nin en çok seyredilen gündüz kuşağı programlarını ekranlara taşıyan Show TV yayın akışı programı 25 Eylül Çarşamba günü 12.30'da başlayacak "Kuaförüm Sensin" ile stil ve saç modasını takip etme fırsatı veriyor. Ardından başlayacak eğlenceli yarışma programı "Damat Bayıldı" programıysa 16.00'da ekranlarda olacak. Bu programla birlikte 25 Eylül Çarşamba Show TV yayın akışı programı gündüz kuşağı sona eriyor ve 18.45'te Show Ana Haber ile gündemi evlere taşıyor. Show TV Çarşamba günleri film kuşağı çerçevesinde Türk sinemasının en başarılı yapımlarından "Mucize" ekranlarda olacak.

25 Eylül Star TV Yayın Akışı Programı

25 Eylül Star TV yayın akışı programı kapsamında gündüz kuşağında 13.30'da başlayacak "Gerçeğin Peşinde" programı yaşam ve gündeme dair yine birbirinden önemli konuları ekrana taşıyacak. 18.45'te Nazlı Çelik ile Star Haber bülteni yine ülke ve dünya gündemine ilişkin en yeni gelişmelere ilişkin haberleri ekrana taşıyacak. Star TV 25 Eylül Çarşamba TV yayın akışı programı çerçevesinde akşam haberleri sonrasında çok sevilen televizyon dizilerinden birisi olan ve yüksek reyting değerlerine sahip olan "Kuzgun" isimli televizyon dizisi 20.00'da ekranda olacak.00.15 gece kuşağında ise sevilen dizi "Çocuk" tekrar bölümü ile Star TV ekranlarında olacak.

25 Eylül TRT 1 Yayın Akışı Programı

TRT 1 gündüz kuşağı hafta içi her gün olduğu gibi 25 Eylül Çarşamba TV yayın akışı programı kapsamında da en sevilen televizyon dizilerinin tekrar bölümleriyle dolu olacak. 10.55'te "Elimi Bırakma", 14.00'da "Payitaht Abdülhamid" dizileriyle ekranda olacak. 17.40'da ise Uzakdoğu televizyon dizisi "İmparatoriçe Ki" isimli dizi yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. TRT 1 Ana Haber Bülteni 19.00'da ekranlarda gündeme dair gelişmeleri sunacak. 20.00'da ise TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizilerinden "Benim Adım Melek" isimli televizyon dizisi ilk kez izleyici karşısına çıkacak.