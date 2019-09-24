ATV ekranlarında salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna pek çok isim katıldı. Diziye katılan isimlerden birisi de Selda Alkor. İzleyiciler yeni sezonun başlamasıyla birlikte EDHO'nun yeni oyuncusu Selda Alkor kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Selda Alkor kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor 3 Ocak 1943 yılında Konya'da dünyaya geldi. Alkor'un annesi aslen Gürcü babası ise Çerkes'tir. Selda Alkor'un bir ablası ve bir de abisi vardır. Selda Alkor'un annesinin adı Meliha, babasının adı ise Muharrem'dir. Muharrem Alkor, İşgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis olarak tanınır. Selda Alkor babasının tayini sonrası 3 yaşında Manisa'ya gitmiştir. Alkor annesini 16, babasını ise 12 yaşında kaybetmiştir.