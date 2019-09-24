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  • 24.09.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 18:32

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu kimdir? EDHO , nereli?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziye katılan isimler arasında da yer alıyor. Usta oyuncu Selda Alkor dizide önemli bir karaktere hayat verecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ? , nerelidir? İşte merak edilenler...

EDHO'nun yeni oyuncusu Selda Alkor kimdir?

ATV ekranlarında salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna pek çok isim katıldı. Diziye katılan isimlerden birisi de Selda Alkor. İzleyiciler yeni sezonun başlamasıyla birlikte EDHO'nun yeni oyuncusu Selda Alkor kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Selda Alkor kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor 3 Ocak 1943 yılında Konya'da dünyaya geldi. Alkor'un annesi aslen Gürcü babası ise Çerkes'tir. Selda Alkor'un bir ablası ve bir de abisi vardır. Selda Alkor'un annesinin adı Meliha, babasının adı ise Muharrem'dir. Muharrem Alkor, İşgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis olarak tanınır. Selda Alkor babasının tayini sonrası 3 yaşında Manisa'ya gitmiştir. Alkor annesini 16, babasını ise 12 yaşında kaybetmiştir.

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