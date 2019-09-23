ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Burhan Aykurt olayıyla ilgili son dakika bilgilerini aktarmaya devam ediyor. Burhan Aykurt'a ne oldu? Abisi Mahmut Aykurt hakkında şok iddialar! Hepsi ve daha fazlasını 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından izleyebilirsiniz!