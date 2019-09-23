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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:15

'da son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Abi Mahmut Aykurt'un yalanları ortaya çıkıyor! 23 Eylül Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'in bugünkü programında, Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında şok iddialar devam ediyor! Burhan Aykurt'un ortadan kaybolmasının abisi Mahmut Aykurt ile nasıl bir bağlantısı var? Hepsi ve daha fazlası 23 Eylül ında!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran , 23 Eylül canlı yayınında Burhan Aykurt olayıyla ilgili son dakika bilgilerini aktarmaya devam ediyor. Burhan Aykurt'a ne oldu? Abisi Mahmut Aykurt hakkında şok iddialar! Hepsi ve daha fazlasını 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından izleyebilirsiniz!

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