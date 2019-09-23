Esra Dermancıoğlu, her perşembe Atv'de milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak. Atv'deki ikinci yılında da seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda sürpriz isim! ‘Sırların efendisi’ Behice ortalığı fena karıştıracak!
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek olan isim belli oldu. Hikayeye Doktor Müjgan’ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.
- Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?
- Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı!
- Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim olacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.