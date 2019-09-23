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  • 23.09.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:44

yeni sezonda sürpriz isim! ‘Sırların efendisi’ Behice ortalığı fena karıştıracak!

yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek olan isim belli oldu. Hikayeye Doktor Müjgan’ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda sürpriz isim!

Esra Dermancıoğlu, her perşembe Atv'de milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak. Atv'deki ikinci yılında da seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.

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