Yayınlanan ilk bölümleriyle dikkat çeken Aşk Ağlatır dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ada İstanbul'da var olma savaşı verirken Nagehan'ın evinde uzun süre kalamayacağını anlıyor. Heyecan dolu bölümün sonrasında Aşk Ağlatır 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yusuf Ada'yı Mustafa ve İsmail'in elinden kurtarmak için hemen harekete geçer. Beklemediği birinden gelen yardımla Ada'yı zor da olsa kurtaran Yusuf artık Nalan'dan ayrılıp hayatına Ada'yla devam etmek istemektedir. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.