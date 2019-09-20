Müge Anlı canlı yayında gelen telefonla şok oldu! Burhan Aykurt olayında son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında şok eden telefon bağlantıları üst üste geldi. 35 yaşındaki Burhan Aykurt abisi tarafından mı öldürüldü? Olayda sözü geçen eğlence mekanının sahibinin canlı yayına bağlanmasının ardından Mahmut Aykurt'un akrabası Şaban Kılıçaslan'ın sözleri Müge Anlı'yı şok etti! İşte 20 Eylül Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayında şok oldu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! 28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mahmut Aykurt'un canlı yayına bağlanan akrabası ve daha önce çalıştığı marketin sahibinden şok eden sözler! İşte 20 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Mahmut Aykurt'un söz ettiği eğlence mekanı sahibi Ünal Karakaya Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlandı. Karakaya'nın sözleri herkesi şok etti: Beni dün sizin yayınınızdan sonra arayıp telefonunu kapat, yayına bağlanma dedi. Mahmut menajerim diyerek kadınları kandırıyor. Biraz önce çalıştığı marketten ayrılma nedenini kaza yaptım diye söylemişti. Yalan söylüyor! Ben hırsızlık yapan birini iş yerime alır mıyım?
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!