Müge Anlı canlı yayında gelen telefonla şok oldu! Burhan Aykurt olayında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı canlı yayında şok oldu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! 28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mahmut Aykurt'un canlı yayına bağlanan akrabası ve daha önce çalıştığı marketin sahibinden şok eden sözler! İşte 20 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...