Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt itirafı! 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça kesintisiz izle! 23.09.2019 14:11

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında, Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında şok iddialar devam ediyor! Burhan Aykurt'un ortadan kaybolmasının abisi Mahmut Aykurt ile nasıl bir bağlantısı var? Müge Anlı son bölümde Mahmut Aykurt son dakika itirafında bulundu! Hepsi ve daha fazlası için 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü kesintisiz tek parça izleyebilirsiniz!