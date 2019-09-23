Müge Anlı canlı yayında şok oldu! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan canlı yayında akılalmaz sözler: 38 çocuğum oldu...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi... Atv ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün, Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal oğlunu bulmak için katıldı. Çelikkunal oğlundan 20 Ağustos'tan beri haber alamadığını ifade ederken, genç kadının ortaya çıkan hayat hikayesi Müge Anlı ve izleyicileri şaşırttı. İşte Müge Anlı canlı yayınında, 14 yaşında evlendiğini ve 38 çocuk dünyaya getirdiğini söyleyen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal'ın filmlere konu olacak hayat hikayesi...
Müge Anlı canlı yayınında bir garip hayat hikayesi... Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal'ın hayat hikayesi hem Müge Anlı'yı hem de izleyiciyi şoka uğrattı. İşte 23 Eylül Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...
Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da söyledikleriyle şaşkınlık yarattı. Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.
24 yaşındaki Ramazan Çelikunal, 20 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
MÜGE ANLI'DA HERKESİ ŞOK EDEN HAYAT HİKAYESİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
"TOPLAMDA 38 DOĞUM YAPTIM"
9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olaral çalışan 24 yaşındaki oğlunu araak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarda bulundu. 14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.
"KAYINVALİDEMLE UYUDUM"
Çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyleyen Serap Hanım, hem çocuklarıyla ilgilenip hem de tiyatro eğitimine devam ettiğini söyledi. En büyük hayalinin gazetecilik olduğunu söyleyen Serap Çelikunal, eşini tanımadığını ancak kayınvalidesinin kendisini çok istediğini söyledi. Serap Çelikunal, kaçırıldığı gece eşiyle yatmadığını kayınvalidesi ile uyuduğunu söyledi.