Müge Anlı canlı yayında şok oldu! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan canlı yayında akılalmaz sözler: 38 çocuğum oldu...

"KAYINVALİDEMLE UYUDUM"

Çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyleyen Serap Hanım, hem çocuklarıyla ilgilenip hem de tiyatro eğitimine devam ettiğini söyledi. En büyük hayalinin gazetecilik olduğunu söyleyen Serap Çelikunal, eşini tanımadığını ancak kayınvalidesinin kendisini çok istediğini söyledi. Serap Çelikunal, kaçırıldığı gece eşiyle yatmadığını kayınvalidesi ile uyuduğunu söyledi.