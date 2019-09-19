ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 28 Kasım'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? 19 Eylül Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında neler anlatılacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 19 Eylül Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını takip edebilirsiniz!
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