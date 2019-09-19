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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 10:16

'da son dakika gelişmeleri! Burhan Aykurt olayında cinayet şüphesi! 19 Eylül Müge Anlı canlı izle!

ile Tatlı Sert canlı yayınında, 28 Kasım'dan bu yana kayıp olan Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmeleri yaşanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programına çıkan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında canlı yayında şok sözler! Mahmut Aykurt, gizemli kişiyi ileri sürerek hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? Hepsi ve daha fazlası 19 Eylül ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Atv'nin sevilen programı 'te birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 28 Kasım'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? 19 Eylül ında Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında neler anlatılacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 19 Eylül ını takip edebilirsiniz!

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