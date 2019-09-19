18 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba günü dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk ve Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları listesi merak ediliyordu. Yayınlanan listeye göre, Kanal D'nin dizisi Afili Aşk tüm kategorilerde birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisi ise Total kategorisinde ikinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 18 Eylül Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk dizileri reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|AFILI ASK
|KANAL D
|18.09.2019
|DIZILER
|Haz.94
|20.Şub
|2
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|18.09.2019
|DIZILER
|May.99
|17.26
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.69
|22.43
|4
|AFILI ASK (OZET)
|KANAL D
|18.09.2019
|DIZILER
|Nis.38
|Ara.57
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|18.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.81
|29.98
|6
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|18.09.2019
|DIZILER
|Mar.66
|11.Haz
|7
|YEMIN
|KANAL 7
|18.09.2019
|DIZILER
|03.Nis
|Ağu.51
|8
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.65
|10.Haz
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.56
|10.Tem
|10
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.43
|8
|11
|KUZGUN
|STAR TV
|18.09.2019
|DIZILER
|Şub.35
|Haz.78
|12
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.28
|13.Oca
|13
|ESRA EROL'DA
|ATV
|18.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Şub.21
|Ara.73
|14
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.19
|08.Mar
|15
|MASTERCHEF TURKIYE (TKR)
|TV8
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.18
|Haz.34
|16
|KUZGUN (OZET)
|STAR TV
|18.09.2019
|DIZILER
|02.Mar
|May.81
|17
|HAVA DURUMU
|ATV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|2
|Haz.57
|18
|TATLI BELA (TKR)
|KANAL 7
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.91
|May.24
|19
|HABER ONU
|SHOW TV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.76
|Ağu.74
|20
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.72
|Eki.93
|21
|MUCIZE DOKTOR (TKR)
|FOX
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.71
|Haz.43
|22
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.71
|13.83
|23
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.68
|Haz.64
|24
|ASK AGLATIR (TKR)
|SHOW TV
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.67
|04.Haz
|25
|KANAL 7 HABER SAATI
|KANAL 7
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.55
|08.Şub
|26
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.44
|May.54
|27
|ASK-I MEMNU (TKR)
|KANAL D
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.42
|Tem.85
|28
|THE TASTE TURKIYE
|FOX
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.Nis
|Mar.85
|29
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.Nis
|20.Kas
|30
|SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ
|TV8
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.34
|Tem.57
REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|AFILI ASK
|KANAL D
|18.09.2019
|DIZILER
|Haz.79
|20.22
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.52
|25.93
|3
|AFILI ASK (OZET)
|KANAL D
|18.09.2019
|DIZILER
|Mar.85
|Kas.38
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|18.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.64
|32.49
|5
|MASTERCHEF TURKIYE (TKR)
|TV8
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.86
|Ağu.58
|6
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.56
|Eyl.62
|7
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.32
|08.Ara
|8
|KUZGUN
|STAR TV
|18.09.2019
|DIZILER
|Şub.31
|Haz.89
|9
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|18.09.2019
|DIZILER
|Şub.22
|Haz.62
|10
|YEMIN
|KANAL 7
|18.09.2019
|DIZILER
|02.Şub
|Haz.35
|11
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.17
|Ağu.77
|12
|HABER ONU
|SHOW TV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.May
|Eki.93
|13
|SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ
|TV8
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.Eyl
|Kas.98
|14
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.87
|Tem.46
|15
|THE TASTE TURKIYE
|FOX
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.87
|May.32
|16
|KUZGUN (OZET)
|STAR TV
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.75
|May.15
|17
|ATV ANA HABER
|ATV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.71
|Haz.78
|18
|MUCIZE DOKTOR (TKR)
|FOX
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.65
|06.Nis
|19
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.63
|05.Ağu
|20
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.Haz
|26.May
|21
|ASK-I MEMNU (TKR)
|KANAL D
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.59
|Eyl.32
|22
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.47
|15.Nis
|23
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|18.09.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Oca.37
|Tem.34
|24
|SICAK GELISME
|KANAL D
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.37
|Haz.97
|25
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|18.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.25
|Tem.93
|26
|HAVA DURUMU
|ATV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.25
|Nis.37
|27
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.17
|Nis.54
|28
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|18.09.2019
|DIZILER
|Oca.15
|Ağu.54
|29
|SOK DALGASI FELEKATE GERI SAYIM (Y.S)
|KANAL D
|18.09.2019
|FILMLER
|Oca.14
|Kas.36
|30
|STAR HABER
|STAR TV
|18.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.Ara
|May.49
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