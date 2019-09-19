Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 19.09.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 12:33

18 Eylül : Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk dizileri reyting sonuçları listesi

, diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. 18 Eylül tarihli reyting sonuçları listesi paylaşıldı. Buna göre, Afili Aşk dizisi Total kategorisinde RTG 6.94 ve Share 20.02 ile birinci olurken, Sen Anlat Karadeniz dizisi ikinci oldu. Peki, nda son durum nedir? İşte 18 Eylül Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk dizileri reyting sonuçları listesi...

18 Eylül reyting sonuçları açıklandı

18 Eylül açıklandı. Çarşamba günü dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk ve Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları listesi merak ediliyordu. Yayınlanan listeye göre, Kanal D'nin dizisi Afili Aşk tüm kategorilerde birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisi ise Total kategorisinde ikinci oldu. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 18 Eylül Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk dizileri reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 AFILI ASK KANAL D 18.09.2019 DIZILER Haz.94 20.Şub
2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 18.09.2019 DIZILER May.99 17.26
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI May.69 22.43
4 AFILI ASK (OZET) KANAL D 18.09.2019 DIZILER Nis.38 Ara.57
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 18.09.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.81 29.98
6 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 18.09.2019 DIZILER Mar.66 11.Haz
7 YEMIN KANAL 7 18.09.2019 DIZILER 03.Nis Ağu.51
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.65 10.Haz
9 ATV ANA HABER ATV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.56 10.Tem
10 HAVA DURUMU KANAL D 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.43 8
11 KUZGUN STAR TV 18.09.2019 DIZILER Şub.35 Haz.78
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.28 13.Oca
13 ESRA EROL'DA ATV 18.09.2019 GERCEK YASAMLAR Şub.21 Ara.73
14 MASTERCHEF TURKIYE TV8 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.19 08.Mar
15 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.18 Haz.34
16 KUZGUN (OZET) STAR TV 18.09.2019 DIZILER 02.Mar May.81
17 HAVA DURUMU ATV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI 2 Haz.57
18 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 18.09.2019 DIZILER Oca.91 May.24
19 HABER ONU SHOW TV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.76 Ağu.74
20 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 18.09.2019 DIZILER Oca.72 Eki.93
21 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX 18.09.2019 DIZILER Oca.71 Haz.43
22 ATV GUN ORTASI ATV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.71 13.83
23 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.68 Haz.64
24 ASK AGLATIR (TKR) SHOW TV 18.09.2019 DIZILER Oca.67 04.Haz
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.55 08.Şub
26 STAR ANA HABER STAR TV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.44 May.54
27 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 18.09.2019 DIZILER Oca.42 Tem.85
28 THE TASTE TURKIYE FOX 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.Nis Mar.85
29 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Nis 20.Kas
30 SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ TV8 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.34 Tem.57

REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 AFILI ASK KANAL D 18.09.2019 DIZILER Haz.79 20.22
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.52 25.93
3 AFILI ASK (OZET) KANAL D 18.09.2019 DIZILER Mar.85 Kas.38
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 18.09.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.64 32.49
5 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.86 Ağu.58
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.56 Eyl.62
7 HAVA DURUMU KANAL D 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.32 08.Ara
8 KUZGUN STAR TV 18.09.2019 DIZILER Şub.31 Haz.89
9 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 18.09.2019 DIZILER Şub.22 Haz.62
10 YEMIN KANAL 7 18.09.2019 DIZILER 02.Şub Haz.35
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.17 Ağu.77
12 HABER ONU SHOW TV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI 02.May Eki.93
13 SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ TV8 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.Eyl Kas.98
14 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.87 Tem.46
15 THE TASTE TURKIYE FOX 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.87 May.32
16 KUZGUN (OZET) STAR TV 18.09.2019 DIZILER Oca.75 May.15
17 ATV ANA HABER ATV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.71 Haz.78
18 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX 18.09.2019 DIZILER Oca.65 06.Nis
19 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 18.09.2019 DIZILER Oca.63 05.Ağu
20 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Haz 26.May
21 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 18.09.2019 DIZILER Oca.59 Eyl.32
22 ATV GUN ORTASI ATV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.47 15.Nis
23 SPOR GUNDEMI KANAL D 18.09.2019 SPOR PROGRAMLARI Oca.37 Tem.34
24 SICAK GELISME KANAL D 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.37 Haz.97
25 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 18.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.25 Tem.93
26 HAVA DURUMU ATV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.25 Nis.37
27 STAR ANA HABER STAR TV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.17 Nis.54
28 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 18.09.2019 DIZILER Oca.15 Ağu.54
29 SOK DALGASI FELEKATE GERI SAYIM (Y.S) KANAL D 18.09.2019 FILMLER Oca.14 Kas.36
30 STAR HABER STAR TV 18.09.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Ara May.49

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri18 Eylül reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk dizileri reyting sonuçları listesi
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri