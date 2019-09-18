Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında kan donduran gerçek! Tuncer Ustael psikolojideki gaz lambası tekniğinden faydalanarak...
Müge Anlı canlı yayında kan donduran gerçeği açıkladı. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasının 3. duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Müge Anlı 18 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 11 yıl önce Meryem Tahnal'ı öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Palu ailesi ve damat Tuncer Ustael hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı; Türkiye'nin gündemine cinayet, tecavüz ve işkencelerle oturan Palu ailesinin avukatının, Tuncer Ustael'in psikolojideki gaz lambası tekniği ile müvekkillerini manipüle ettiği yönündeki bilgiyi canlı yayında paylaştı. Peki psikolojideki gaz lambası tekniği nedir?
Müge Anlı canlı yayınında kan donduran gaz lambası tekniği! Palu ailesi davasının 3. duruşmasında neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi olayında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. İşte 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika gelişmeleri!
GAZ LAMBASI TEKNİĞİ NEDİR?
Olayın temelinde yatan şey, karşıdaki insanın güvenini ve sevgisini suistimal ederek zamanla özgüvenini ve özsaygısını yaralamak. Bu eylemi yapan insanların genelde tek bir amacı oluyor; karşı tarafı kendisine bağımlı hale getirmek. Gözlemleri ve düşünceleri sürekli yalanlanan kurban, belli bir zaman sonra kendi zihnine düşman haline geliyor. Her yapacağı hareketin, her kuracağı cümlenin, her düşüncesinin yanlış olacağını düşünmeye başlıyor ve karar alma yetisini kaybediyor. Zamanla kendine olan şüphesi iyice artan kurban, bütün kontrolü karşı tarafa bırakıp iyiden iyiye kendi köşesine çekiliyor. İşler bu noktaya kadar geldiğinde geri dönülmesi iyice imkansızlaşan bir yola girmiş olan kişi, çevresinde güvenebileceği tek insan olarak karşısındakini görüyor ve o ne isterse onları yapmaya başlıyor.
Bu manipülasyonun uygulanma şekilleri farklılıklar gösterebiliyor.
Temelde yatan üç ana yöntem bulunuyor. Bunlardan birincisi, sözlü şekilde bir şeyleri ifade edip bu bilgileri her seferinde tekrardan, bu sefer farklı şekillerde anlatmak. Böylece karşıdaki kişinin algılarını allak bullak etmek amaçlanıyor. İkinci yöntem ise fiziksel; sürekli evde bulunan şeylerin yerlerini değiştirmek ve bir süre sonra olması gereken yerlerine tekrar koymak. Böylece eşyayı ilk başta ait olduğu yerde göremeyen ama bir süre sonra tam orada bulan kurban, bu durumdan bahsettiğinde "Ne saçmalıyorsun, hep oradaydı o" tepkisi alıyor. Bu durum zamanla yine kendisinden şüphe etmesine yol açıyor. Üçüncü yöntem ise bir olayın detaylarından bilinçli olarak bahsetmemek, daha sonrasındaysa önceden bahsetmiş gibi konuşmak ve karşıdaki insana hafıza kayıpları yaşadığı vurgusunu yaparak aklını bulandırmak üzerine.
Diğer yöntemlere bir örnek vermek gerekirse; karşıdaki kişiyle önce sert bir ses tonuyla konuşup daha sonrasında bunu inkar etmek ve oldukça yumuşak bir ses tonuyla konuştuğunu, onun yanlış anladığını söylemek. Bu durumun devamında kurban her şeyi olumsuz anlamasıyla suçlanıyor ve zamanla karşıdaki sert konuştuğunda bile kendi kendine sadece yanlış anladığını, son derece normal bir konuşma yaşadığını söylemeye başlıyor.