Müge Anlı canlı yayınında gizemli kişiden şok itiraf: Burhan Aykurt'u öldürüp attık...

Herkesin aradığı ortak cevap ise; kardeşini öldürdük diyen gizemli kişi nasıl oldu da Mahmut Bey'e ulaştı? Bu sorular hala cevabını bulmuş değil. 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un nerede olduğu henüz belli değil.