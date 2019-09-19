Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm kesintisiz tek parça izle 19.09.2019 17:17

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 28 Kasım'dan bu yana kayıp olan Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında canlı yayında şok sözler! Mahmut Aykurt, gizemli kişiyi ileri sürerek hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? Hepsi ve daha fazlası için 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 28 Kasım'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? 19 Eylül Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında neler anlatıldı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 19 Eylül Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!