Haberler Web TV Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm kesintisiz tek parça izle

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm kesintisiz tek parça izle

19.09.2019 17:17

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 28 Kasım'dan bu yana kayıp olan Burhan Aykurt hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında canlı yayında şok sözler! Mahmut Aykurt, gizemli kişiyi ileri sürerek hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? Hepsi ve daha fazlası için 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!


Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 28 Kasım'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Burhan Aykurt'a ne oldu? 19 Eylül Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında neler anlatıldı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 19 Eylül Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları