ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 30 Temmuz'da adliye çıkışı ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'a ne oldu? Ömer Doğan ile 5 yıl önce öldürülen iki yeğeni arasında bir bağlantı var mı? Şüphelerin odağındaki Hakan Doğan, kayıp Ömer Doğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 16 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilirsiniz!