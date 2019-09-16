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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 10:32

'da şok gelişme! Zabıt katibi Ömer Doğan'ın kaybında kartal detayı! 16 Eylül izle!

canlı yayınında esrarengiz olay! 5 yıl önce 2 yeğeninin kaybolduğu ve daha sonra ölü olarak bulunduğu bölgede kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'a ne oldu? Şüphelerin odağındaki Hakan Doğan'dan herkesi şok eden açıklamalar! Hepsi ve daha fazlasını, 16 Eylül ından izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 30 Temmuz'da adliye çıkışı ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'a ne oldu? Ömer Doğan ile 5 yıl önce öldürülen iki yeğeni arasında bir bağlantı var mı? Şüphelerin odağındaki Hakan Doğan, kayıp Ömer Doğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 16 Eylül canlı yayını izleyebilirsiniz!

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