Salı akşamları Atv'de yayınlanan ve çok sevilen Kimse Bilmez'in başrol oyuncusu Keremcem, set aralarında ya karavanda müzik yapıyor ya da dövüş sahnelerine hazırlanıyor.

Atv'nin başarılı dizisi Kimse Bilmez'in başrol oyuncularından Keremcem, set aralarında bile dövüş eğitimleri alarak zorlu sahnelere hazırlanıyor. Öyle ki, dizi başlamadan üç ay önce yakın dövüş eğitimleri alan ünlü oyuncu, hazırlık sürecinin ardından dublör kullanmadığı için zorlu dövüş eğitimlerine dinlenme zamanlarında da devam ediyor. Hız ve aksiyon dolu sahnelerin her geçen bölüm arttığı Kimse Bilmez'de heyecan da zirve yapmaya devam ediyor. Bu zorlu sahnelere hem yakın dövüş hem de dövüş koreografisi olarak hazırlanan Keremcem, boş zamanlarında dinlenmek yerine dövüş eğitimi almayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu eğitimlerini neredeyse haftanın 3-4 günü sette yakın dövüş eğitmeni Behzat Ergeshov ile alıyor.

Keremcem, set aralarında ya karavanda müzik yaparak ya da dövüş sahnelerine çalışarak motive oluyor. "AKUSTİKaravan" konseptiyle çektiği video klipleri YouTube kanalına yükleyen Keremcem, söylediği şarkılarla da milyonlara ulaşıyor. Yorucu sahnelerin ardından boş zamanlarında da sürekli çalışan oyuncu; uyumadan, dinlenmeden ya müzik yapıyor ya da iki arada dövüş eğitimi için kolları sıvıyor.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

Kimse Bilmez her Salı saat 20.00'de Atv'de!