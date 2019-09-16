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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 10:30

14. yeni bölüm: Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

14. yeni bölüm Atv ekranlarında yine fırtınalar estirecek. Salı günlerinin tek sahibi Kimse Bilmez 14. yeni bölümde Sevda, Ali ve Uygar arasında kalacak. Son bölümün ardından merakla beklenen ? İşte Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı ve ipuçları...

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