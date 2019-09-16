Kimse Bilmez 14. yeni bölüm yine izleyiciyi ekranları başına kitleyecek. Ali, Uygar ve Sevda üçlüsünün arasında yaşananlar gerilimi iyice artırırken, Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi? İşte Kimse Bilmez 14. bölümden ipuçları...

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA