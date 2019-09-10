Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin annesi Sevcan ve üvey babası Deniz'in yatak görüntüsü olay oldu!

Müge Anlı canlı yayında açıklanması gereken Adli Tıp raporu ile ilgili "Ecrin Kurnaz'ın Adli Tıp Kurumundan gelecek kesin ölüm sebebiyle ilgili rapor edindiğimiz gayri resmi bilgiye göre henüz tamamlanmadı. Bulunan kemik üzerinde vahşi bir hayvanın saldırı izi var mı, bir hayvan DNA'sı bulunuyor mu? Bununla ilgili Hacettepe Üniversitesi veterinerlik Fakültesinden görüş alınacak, bu görüş ile beraber rapor tamamlanacak" açıklamasını yaptı.