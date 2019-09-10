Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin annesi Sevcan ve üvey babası Deniz'in yatak görüntüsü olay oldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan Ecrin bebek gelişmeleri herkesi hayrete düşürdü. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi büyük bir merakla Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık köyündeki evlerinin önünde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin katilini merak ediyordu. 10 Eylül canlı yayınındaki, Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz'ın yatak odasında çektikleri video olay oldu. Başarılı sunucu Müge Anlı, Deniz Kurnaz'ın canlı yayında ağlaması üzerine internette dolaşan videoyu yayınladı. Videoda keyifli halleriyle dikkat çeken anne - baba sosyal medyada büyük tepki gördü. İşte 10 Eylül Müge Anlı son bölümde yaşanan şok gelişme!
Müge Anlı son bölümde yaşanan şok gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık köyünde kaybolan ve 22 gün sonra cesedine ulaşılan Ecrin bebeğin katil ya da katillerini araştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği programda herkesin gözü kulağı, Ecrin bebeğin Adli Tıp raporundan gelecek olan sonuçtaydı. Müge Anlı canlı yayında son dakika Ecrin bebek bilgilerini aktarırken ortaya çıkan bir görüntüyü de paylaşarak üvey baba Deniz Kurnaz'a sorularını yöneltti. İnternete düşen videoyu ilk kez canlı yayında gören izleyiciler adeta şok oldu.
7 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın arama çalışmalarına başlanmış ve 22 gün sonra cesedi parçalar halinde bulunmuştu.
Müge Anlı canlı yayında açıklanması gereken Adli Tıp raporu ile ilgili "Ecrin Kurnaz'ın Adli Tıp Kurumundan gelecek kesin ölüm sebebiyle ilgili rapor edindiğimiz gayri resmi bilgiye göre henüz tamamlanmadı. Bulunan kemik üzerinde vahşi bir hayvanın saldırı izi var mı, bir hayvan DNA'sı bulunuyor mu? Bununla ilgili Hacettepe Üniversitesi veterinerlik Fakültesinden görüş alınacak, bu görüş ile beraber rapor tamamlanacak" açıklamasını yaptı.
Deniz Kurnaz ise bu videonun Ecrin kaybolmadan 5 ay önce çekildiğini ve sosyal medya hesabında kaldığını söyledi.
MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Görüntüleri ilk kez izleyen Müge Anlı izleyicileri ise adeta şok oldu.