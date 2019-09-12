Müge Anlı'da son dakika Gazi Akbıyık gelişmesi! Babasını öldürdüğünü itiraf eden kızın mahkeme kararı çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında, Afyonkarahisar, Sultandağlı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Akbıyık'ın 18 Ocak'ta kaybolduğu iddia edilmişti. Sultandağı'nda bir mekan işleten Abdullah Gazi, polise mukavemet ve eşine darptan dolayı 2014 yılında hapse girmiş, beş yıl boyunca hapis yatmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında Müge Anlı canlı yayınında tüm gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı, Gazi Abdullah'ın eşi ve büyük kızı ile görüştükten sonra büyük kızın 18 Ocak gecesi annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etti. Türkiye'yi derinden sarsan olayda 3. duruşma görüldü. Karar duruşmasına göre Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kızın mahkeme kararının sonucu ne oldu? İşte Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan gelişme tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Babası Gazi Akbıyık'ı annesini korumak için öldürdüğünü Müge Anlı canlı yayınında itiraf eden genç kız hakkında mahkeme kararı çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!
12 Şubat'ta iki kardeş olan Fırat Akbıyık, Güldane Teker abilerini, Kıymet Albayrak ise eşini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geldi. Afyonkarahisar, Sultandağlı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Akbıyık 18 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunu ifade edildi. Sultandağı'nda bir mekan işleten Abdullah Gazi, polise mukavemet ve eşine darptan dolayı 2014 yılında hapse girdiği, beş yıl boyunca hapis yattığı ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ - BABASINI ÖLDÜREN KIZIN MAHKEME KARARI VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
"EKMEK YAPTIĞIMIZ YERDE YAKTIK"
"Babam alkollü bir şekilde eve geldi. Bir senet çıkardı, anneme imzalatmak istedi. Annem itiraz edince vurdu, başına silah dayayıp seneti imzalatmaya çalıştı. Annem de imzaladı ama babam dövmeye devam etti. O sırada ben araya girdim ve silah patladı. Silah babamın elindeydi. Kime geldiğini anlayamadım, baktım babam yığıldı, o an babamın vurulduğunu anladım.