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Çukur'da oynayacağı iddia edilmişti! Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu

Sinem Kobal ortaya çıkan görüntüsüyle olay oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Başarılı oyuncunun diziden bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, Çukur'un yeni sezonu öncesi bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...

09.09.2019 07:42 - Son Güncelleme: 09.09.2019 07:42
Çukur'da oynayacağı iddia edilmişti! Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu

Sinem Kobal görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edilen oyuncuyla ilgili, dizi yapımcısından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirmişti. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.

Çukur'da oynayacağı iddia edilmişti! Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu

Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal'ın dahil olacağı iddia edilirken, güzel oyuncunun bölüm başına 50 bin lira kazanacağı belirtildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlülerin değişimi...

Çukur'da oynayacağı iddia edilmişti! Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu

Sadri Alışık

Çukur'da oynayacağı iddia edilmişti! Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu

Nevra Serezli

Çukur'da oynayacağı iddia edilmişti! Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu

Aydemir Akbaş

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