Çukur'da oynayacağı iddia edilmişti! Sinem Kobal'ın o görüntüsü olay oldu

Sinem Kobal ortaya çıkan görüntüsüyle olay oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Başarılı oyuncunun diziden bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, Çukur'un yeni sezonu öncesi bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...

09.09.2019 07:42 - Son Güncelleme: 09.09.2019 07:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





