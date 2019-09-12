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  • 12.09.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 10:16

canlı yayında Bursa'daki vahşetle ilgili şok detaylar! Tülin Beygirci'nin katili kim? 12 Eylül

canlı yayınında sıcak gelişmeler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te iki esrarengiz olay birden araştırılıyor. 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan ve 48 yaşındaki Tülin Beygirci'ye ne oldu? 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tülin Beygirci'ye kim neden kıydı? Hepsi ve daha fazlası 12 Eylül ında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ve birbirinden ilginç faili meçuhl kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Bursa'daki vahşi cinayetin peşine düştü! 48 yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü? 5 yıl önce yeğenlerinin kaybolup daha sonra ölü bulunduğu yerde 5 yıl sonra kaybolan Ömer Doğan'a ne oldu? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 12 Eylül canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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