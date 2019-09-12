ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ve birbirinden ilginç faili meçuhl kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Bursa'daki vahşi cinayetin peşine düştü! 48 yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü? 5 yıl önce yeğenlerinin kaybolup daha sonra ölü bulunduğu yerde 5 yıl sonra kaybolan Ömer Doğan'a ne oldu? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 12 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!