Müge Anlı canlı yayınında kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi: Çırılçıplak soyup...

Abdullah Gazi Akbıyık'ın kardeşleri eşi Kıymet Hanım'dan şüphelenirken, canlı yayından sonra Müge Anlı, Gazi Abdullah'ın eşi ve büyük kızı ile görüştü ve gerçekler ortaya çıktı. Büyük kızı 18 Ocak gecesi annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu Müge Anlı'ya itiraf etti. Babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi için mahkeme tutuklama kararı verdi.