Müge Anlı canlı yayınında kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi: Çırılçıplak soyup...
Müge Anlı canlı yayınında kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi'nin eski eşi Yasemin Hanım'dan korkunç açıklamalar geldi. 14 Ocak'ta cezaevinden çıkan ve 18 Ocak'ta babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi Kıymet Hanım, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 Şubat Müge Anlı canlı yayınına, annesini korumak için babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürmek zorunda kalan genç kızın söylediklerini doğrular nitelikte telefon bağlantısı geldi. Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım, Abdullah Gazi Akbıyık tarafından maruz kaldığı işkence gecesini anlattı...
18.02.2019 11:30
- Son Güncelleme: 18.02.2019 11:30
Müge Anlı canlı yayınında, kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım'ın anlattıkları herkesi dehşete düşürdü.
MÜGE ANLI'DA BUGÜN ABDULLAH GAZİ AKBIYIK'IN ESKİ EŞİNDEN KAN DONDURAN SÖZLER! TIKLA
Abdullah Gazi Akbıyık'ın kardeşleri eşi Kıymet Hanım'dan şüphelenirken, canlı yayından sonra Müge Anlı, Gazi Abdullah'ın eşi ve büyük kızı ile görüştü ve gerçekler ortaya çıktı. Büyük kızı 18 Ocak gecesi annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu Müge Anlı'ya itiraf etti. Babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi için mahkeme tutuklama kararı verdi.
DİĞER GALERİLER