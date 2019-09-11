Ekranları başında dizileri ve programları takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 11 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte o sorunun yanıtı... Reyting: izleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor.. İşte Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması