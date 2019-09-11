Ekranları başında dizileri ve programları takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 11 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte o sorunun yanıtı... Reyting: izleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor.. İşte Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması
11 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Ana haber lider kim? Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması nedir?
11 Eylül Çarşamba günü Kanal D ekranlarında Afilli Aşk dizisi ve ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlanıyor. Arama motorlarında 11 Eylül reyting sonuçları merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar... AB tablosunda oluşan sıralama şöyle; Afili Aşk, Fox Ana Haber, Afili Aşk (Özet), Korkusuz Korkak, Hava Durumu Kanal D. Total reyting grubunda oluşan sıralamalar ise şöyle; Afili Aşk, Sen Anlat Karadeniz, Fox Ana Haber, Afili Aşk (Özet), Müge Anlı ile Tatlı Sert
- Korkusuz Korkak filmi nerede ve kaç yılında çekildi?
- Kimse Bilmez 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı!
- Müge Anlı canlı izle!
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