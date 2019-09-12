Yapımı TIMS&B Productions'a ait olan, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulanların hayat hikayesini anlatan dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV tarafından Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon tarihi 19 Eylül Perşembe saat 20.00 olarak açıklandı.