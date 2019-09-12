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  • 12.09.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 16:19

yıldızlarıyla geri dönüyor! Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi güçlü kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla 2. sezona da bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Diziyi ekranları başından heyecanla takip eden izleyiciler ise 2. sezonun hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İşte a dair detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova yıldızlarıyla geri dönüyor!

Yapımı TIMS&B Productions'a ait olan, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulanların hayat hikayesini anlatan dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV tarafından Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon tarihi 19 Eylül Perşembe saat 20.00 olarak açıklandı.

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