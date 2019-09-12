Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında karar! 12 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle! 12.09.2019 16:20

Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Kezban Hanım, komşusuyla kaçan 22 yıllık eşi Ceyhan Göçmen'in eve dönmesi için yardım istedi! 68 yaşındaki İsmail Hırçın nasıl kayboldu? Gazi Akbıyık davasında karar açıklandı. Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında mahkemeden çıkan karar ne oldu? Hepsi ve daha fazlası için 12 Eylül Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz!

Kezban Hanım, komşusuyla kaçan 22 yıllık eşi Ceyhan Göçmen'in eve dönmesini istiyor!68 yaşındaki İsmail Hırçın nasıl kayboldu? Başına ne geldi? Gazi Akbıyık davasında karar açıklandı...