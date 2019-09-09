ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme! 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Teyzesinin torunu Ayşe Hanım ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden, Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi olan ve canlı yayında çelişkili ifadeler kullanan Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 9 Eylül Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyin!