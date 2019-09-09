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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 10:24

canlı yayınında Ayşe Altuntaş'ın esrarengiz kaybıyla ilgili şok gelişme! 9 Eylül Müge Anlı canlı izle!

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'in bugünkü programında İstanbul Sultangazi'de yaşayan ve 18 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş'ın esrarengiz kaybıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Teyzesinin torunu ile cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden Mehmet Taşdelen'e ne oldu? Hepsi ve daha fazlası 9 Eylül Atv Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme! 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Teyzesinin torunu Ayşe Hanım ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden, Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi olan ve canlı yayında çelişkili ifadeler kullanan Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 9 Eylül Atv canlı yayınını izleyin!

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