Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Kuzeni Ayşe Altuntaş ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen...
Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş'ın esrarengiz kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi! 18 Temmuz günü kayıplara karışan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınında kuzeni Ayşe Altuntaş ile 18 Temmuz günü sabah namazından sonra buluşup Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Taşdelen köyüne gitti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Ayşe Altuntaş'ın eşi ve kızı Mehmet Taşdelen hakkında yeni bir iddiada bulundu. Müge Anlı canlı yayınındaki olay Türkiye'nin gündemine otururken, yeni iddia da dikkat çekti. Kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş'ın ailesi Mehmet Taşdelen'in mezar kazdırdığını söyledi. İşte hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 9 Eylül günü yaşananlar!
Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında Teyzesinin torunu ile cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etmiş ve çelişkili ifadelerde bulunmuştu. Müge Anlı canlı yayınındaki çelişkili ifadeleri takip eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayşe Altuntaş'ı son gören Mehmet Taşdelen'i gözaltına almıştı. İşte 9 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Taşdelen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Taşdelen köyüne gitti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Ayşe Altuntaş'ın eşi ve kızı Mehmet Taşdelen hakkında yeni bir iddiada bulundu.