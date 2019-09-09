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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 10:52

13. yeni bölüm 2. fragmanı: Pilot ölüyor mu? Kimse Bilmez 13. yeni bölümden şok gelişmeler!

13. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi de Ali ve Sevda arasındaki yanlış anlaşılma sürpriz bir şekilde aşılacak. Pilot ise Duygu'ya açılacak. Ancak Pilot'un düşmanı Mert, Pilot'u öldürmek için fırsat kollayacak. Peki Pilot ölecek mi? İşte Kimse Bilmez 13. yeni bölümden ipuçları!

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