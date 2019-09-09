Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez 13. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Kimse Bilmez'ed Pilot'un vurulması herkesi şoka uğratacak. Peki Pilot ölecek mi? İşte Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı ve ipuçları!

KİMSE BİLMEZ 13. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 13. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA