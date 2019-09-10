Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz full tek parça izle (9 Eylül 2019) 10.09.2019 09:39

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında İstanbul Sultangazi'de yaşayan ve 18 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş'ın esrarengiz kaybıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Teyzesinin torunu ile cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden Mehmet Taşdelen'e ne oldu? Hepsi ve daha fazlası 9 Eylül Atv Müge Anlı son bölümde!