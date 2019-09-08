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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 21:54

2. sezon ne zaman başlayacak? değişti! Yeni isimler...

Star TV ekranlarında pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisinin yayın tarihi merakla bekleniyordu. Kardeş Çocukları 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu bu nedenle merakla araştırılıyordu. Yayıncı kuruluş Star TV Kardeş Çocukları 2. sezon tarihini açıkladı. İşte Kardeş Çocukları yeni sezon tarihi...

Kardeş Çocukları 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kardeş Çocukları dizisi yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yakın zamanda sezon finali yapıp ekranlara kısa bir süreliğine veda eden Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İlk sezonunda pazar günleri izleyici karşısına çıkan dizinin yayın günü değişti. Peki, Kardeş Çocukları 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni sezonuyla 17 Eylül Salı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

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