Kardeş Çocukları dizisi yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yakın zamanda sezon finali yapıp ekranlara kısa bir süreliğine veda eden Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İlk sezonunda pazar günleri izleyici karşısına çıkan dizinin yayın günü değişti. Peki, Kardeş Çocukları 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni sezonuyla 17 Eylül Salı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.