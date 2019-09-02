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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 10:48

12. yeni bölüm fragmanı: Pilot ve Ali ölecek! Kimse Bilmez 12. yeni bölümde neler olacak?

12. yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Salı akşamları Atv'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisi 11. bölümü ile izleyicisini ekranlarını başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından Kimse Bilmez dizisinin 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki de ne yaşanacak? İşte Kimse Bilmez 12. yeni bölüm fragmanı...

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