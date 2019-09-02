Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 12. yeni bölümüyle Salı akşamı yine izleyiciyi ekran başına kitleyecek. Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak? İşte Kimse Bilmez 12. yeni bölümde yaşanacaklar...

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA