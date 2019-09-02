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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 17:19

13. yeni bölümü ne zaman? 2019 başlıyor? İşte yeni sezon fragmanı...

'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayında başlayacağı duyurulan Hercai'nin yeni sezon tarihi belli oldu. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek Hercai'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Hercai 13. yeni bölümü ne zaman? 2019 başlıyor? İşte ...

Hercai 13. yeni bölüm ne zaman?

Hercai 13. yeni bölümü ne zaman? Atv'nin sevilen dizisi Hercai 13. bölümüyle ekranlara dönüyor. 31 Mayıs'ta sezon finali yapan Hercai'nin 2. sezonu için tarih belli oldu. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin yeni sezonunu heyecanla bekleyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hercai 13. yeni bölümü ne zaman? 2019 Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Hercai 2. yeni sezon fragmanı...

HERCAİ 13. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümüyle yeniden izleyiciye merhaba diyecek olan dizinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Atv'nin resmi internet siresinde yer alan bilgiye göre, Hercai'nin 2. sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

İşte Hercai 2. sezon fragmanı;

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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