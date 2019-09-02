Kimse Bilmez dizisinin 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Salı akşamları Atv'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisi 11. bölümü ile izleyicisini ekranlarını başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından Kimse Bilmez dizisinin 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Kimse Bilmez 12. bölümde ne yaşanacak? İşte sevilen dizinin yeni bölüm 2. fragmanı...
"Pilot ve Ali ölecek!"
Salı akşamları Atv'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisi 11. bölümü ile izleyicisini ekranlarını başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından Kimse Bilmez dizisinin 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Kimse Bilmez 12. bölümde ne yaşanacak? İşte sevilen dizinin yeni bölüm 2. fragmanı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.