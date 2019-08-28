Kimse Bilmez dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı 28.08.2019 00:33

Salı akşamları atv'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisi 11. bölümü ile izleyicisini ekranlarını başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından Kimse Bilmez dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kimse Bilmez 12. bölümde ne yaşanacak? İşte sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı...