Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu için heyecanlı sürüyor. Ekranları başında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yakından takip eden izleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV merakla araştırılan sorunun yanıtını verdi. 2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.